Rénovation et reconfiguration : Bunti, une ingénierie de pointe pour multiplier par 10 l'effet de levier de l'investissement public

Le projet Bunti (« tisser » en hindi, mais aussi de l'anglo-normand « bontë », « bonté ») vise la création d'une nouvelle offre de service permettant aux collectivités de massifier la rénovation sur mesure et la reconfiguration profonde du parc bâti ancien, afin de l'adapter à la demande contemporaine d'habitat.

En lançant en 2018 cette recherche & développement open source, Denis Caraire, Paul Lempérière, Amandine Hernandez, Thomas Hanss et David Miet, associés et fondateurs de Villes Vivantes font le pari que c'est l'invention d'une ingénierie de pointe de valorisation immobilière, plus que le subventionnement public massif des travaux, qui sera la clé de la transformation à venir des villes. Les premières expérimentations en cours sont prometteuses : elles montrent un effet de levier de l'investissement public 10 fois supérieur aux performances observées des dispositifs classiques d'intervention de la collectivité sur le parc bâti privé. Retour d'expériences.