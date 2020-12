Rénovation énergétique : un outil Profeel pour faciliter la réception des travaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Rénovation énergétique Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer AQC Supprimer Capeb Supprimer FFB Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le programme Profeel publie ses premières fiches de réception, pour les travaux d’isolation thermique par l'extérieur et le remplacement des fenêtres. À terme, 26 fiches couvrant l’ensemble des lots de travaux de rénovation énergétique seront disponibles gratuitement.

Profeel* vient de mettre à disposition des professionnels et des particuliers ses trois premières fiches pratiques pour les accompagner dans l’étape clé de la réception des travaux. Élaborées par l’Agence qualité construction (AQC) en lien avec la Capeb et la FFB, elles ont pour vocation de consolider la relation de confiance entre professionnels et particuliers.

Simples et pédagogiques, construites comme un outil de dialogue, elles présentent les points importants à aborder par l'entreprise et le client sur les travaux réalisés, et explicitent les garanties légales qui débutent à la date de réception des travaux.

26 fiches pour tous les lots de travaux

Les premières fiches de réception couvrent les travaux d'isolation thermique par l'extérieur (ITE avec enduit et ITE avec bardage à lame d'air ventilée) et les fenêtres et menuiseries extérieures. Les prochaines concerneront les travaux d’installation de pompes à chaleur.

D’ici à fin janvier 2021, l’ensemble des lots de travaux de rénovation énergétique seront couverts, soit 26 fiches au total, téléchargeables gratuitement sur le site programmeprofeel.fr. Les fiches seront également accessibles via l’outil numérique gratuit Chek’Réno, attendu pour l’été 2021, et qui permettra aux professionnels de faciliter leurs démarches d’autocontrôle tout au long des chantiers.

*Profeel (Programme de la Filière pour l'innovation en faveur des Économies d' Énergies dans le bâtiment et le Logement) est né en avril 2019 de la mobilisation de 16 organisations professionnelles du bâtiment, pour contribuer à la réussite du Plan de rénovation énergétique des bâtiments lancé en avril 2018 par le gouvernement. Il comprend 9 projets concrets, qui apporteront des outils et solutions aux professionnels du secteur sous la forme d’applications, plateformes digitales, guides ou fiches techniques.