Rénovation énergétique : Siniat crée deux offres produits

Le spécialiste de la plaque de plâtre et de l’isolation lancera mi-avril deux packs, pour déployer un éventail plus large de solutions sur le marché de la rénovation énergétique.

Les particuliers rénovent énergétiquement leur habitat, les artisans les renseignent sur Maprimerénov et les négoces engagent de plus en plus des actions pour accompagner le marché. Autant de facteurs qui poussent Siniat à davantage structurer sa présence sur ce segment, alors que le discours autour de la rénovation énergétique est traditionnellement plutôt laissé aux acteurs des laines minérales.

Deux niveaux



A partir du 12 avril, le fabricant proposera deux niveaux d’offres, rassemblant chacune des produits éligibles aux aides publiques. L’idée est simple : permettre aux artisans et aux négociants de repérer d’un coup d’œil les solutions adaptées. Côté artisans, il s’agit de valoriser des systèmes. Côté négociants, Siniat opère ainsi une préconisation quant aux plans de vente et de stock. Les deux packs traitent d’ailleurs de l’ITI aussi bien que de l’ITE, moins connue chez Siniat.

Le Pack Rénov’Eco propose ainsi une visualisation des systèmes Siniat en cœur de gamme : le doublage Prégytherm 13+210 pour les doublages collés, les appuis intermédiaires 150, la Prégyplac STD BA 13 ou encore la Prégydro BA13. Côté ITE, pour l’isolation sous enduit, c’est l’Unimat façade BD140 qui est valorisée.

Le Pack Rénov’Duo, pour sa part, entend allier l’isolation thermique avec une autre dimension : l’acoustique, le confort intérieur… « On n’associe pas suffisamment les produits à plus valeur ajoutée à Maprimerénov », détaille Frédéric Plasseraud, directeur marketing de Siniat. Or, ils sont eux aussi éligibles. Le Pack Rénov’Duo les mettra donc en avant. Appuis Clipstar, isolant sous vide Slimisol, plaque acoustique, panneau de façade haute dureté : autant d’atouts du calatogue Siniat.

Détail des packs Siniat Close Lightbox



Animation

Siniat lance ces packs avec plusieurs outils. Affiches, totems, leaflets… : la présence en agence est assurée, avec pour ambition le déploiement dans 300 à 500 négoces d’ici à la fin de l’année. De plus, le site Internet de la marque va se mettre aux couleurs de ces packs. Des vidéos arrivent, de même que des matinées techniques, pour sensibiliser artisans et négociants. Et les aider à monter en gamme.