Rénovation énergétique : Seulement 22 % des artisans utilisent les aides publiques comme levier commercial

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer BigMat Supprimer France Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Rénovation thermique Supprimer renovationartisans Supprimer Valider Valider

D’après un sondage OpinionWay pour BigMat, plus d'un artisan sur deux se sent illégitime pour en parler à ses clients des dispositifs d’incitation à la rénovation énergétique.

« Les artisans du bâtiment sont-ils les meilleurs ambassadeurs de la transition énergétique ? » C’est la question que pose BigMat. Pour y répondre, l’enseigne de distribution a commandé un sondage à OpinionWay. Réalisé entre le 26 avril et le 14 mai 2021 auprès d’un échantillon de 505 entreprises artisanales représentatives du secteur de la construction comptant au moins 10 salariés, il révèle des résultats plutôt contrastés. Plus de la moitié des artisans jugent les aides « efficaces » (58 %) et « suffisantes » (56%). Néanmoins, ils sont plus nombreux (66 %) à les considérer comme « compliquées ».

Dans le détail, ils ne sont que 46% à s’estimer « être suffisamment bien informés pour conseiller leurs clients en la matière. » Pire, ils ne sont que « 44% à se sentir légitimes pour en parler » et que 22 % à utiliser les aides « comme un levier de développement commercial ».

Une prescription encore timide

Sondage BigMat

« Toutefois, commente Fabio Rinaldi, président du directoire de BigMat France, 70 % des artisans recommandent des solutions respectueuses de l’environnement à un moment ou un autre, en écho à la vaste prise de conscience des enjeux climatiques dans le grand public. Ce résultat, même s’il existe encore une large marge de progression montre que la transition énergétique est désormais un sujet clairement identifié comme stratégique par les professionnels du secteur, ce n’était pas le cas il y a encore quelques années. »

Néanmoins, « la recommandation de ces solutions n’est systématique que pour 23 % d’entre eux. Dans le détail, 18 % les proposent uniquement si elles sont aussi efficaces que les autres, 13 % dès lors que les clients ne sont pas réticents et 16 % quand elles ne sont pas plus chères. » Parmi les principaux freins, « près d’un artisan sur cinq (18 %) considèrent ne pas les connaître suffisamment pour les recommander et 7 % craignent de repousser des clients...»