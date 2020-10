Rénovation énergétique : Saint-Gobain en ordre de marche pour accompagner le plan de relance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Saint-Gobain Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Plan de relance Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer France Supprimer Industrie Supprimer Isonat Supprimer Valider Valider

Guillaume Texier, directeur général de Saint-Gobain en France, et Patrice Richard, président de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, ont présenté mardi 13 octobre les actions de mobilisation du géant des matériaux pour soutenir le lancement du plan de relance sur la rénovation énergétique des bâtiments.

Au coeur de l'été, un groupe d'industriels mené par Saint-Gobain et accompagné des acteurs de la filière bâtiment remettait à la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon des propositions pour organiser la rénovation énergétique des bâtiments, au coeur du plan de relance.

Une fois l'argent mis sur la table par le gouvernement (6,7 Mds €), il ne restait plus à Saint-Gobain qu'à se mettre en ordre de marche pour être le moteur de ce grand plan de rénovation.

Sur le même sujet Plan de relance : les mesures qui concernent le BTP

C'est chose faîte, comme l'ont expliqué mardi 13 octobre, Guillaume Texier, directeur général adjoint du groupe, directeur général de Saint-Gobain en France, et Patrice Richard, président de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Avec une idée-force : soutenir à la fois l'offre de travaux et accompagner la demande en travaux.

"Saint-Gobain jouit en effet d'une position assez unique en tant que producteur et distributeur de matériaux", a justifié Guillaume Texier. "Nous pouvons donc à la fois aider à la montée en compétence des artisans et à leur mise en relation avec les particuliers, proposer des produits innovants pour les rénovations et montrer l'exemple en mobilisant nos salariés".

Objectif RGE

Premier maillon de la chaîne : la formation. Dans son réseau de distribution, Saint-Gobain va augmenter son offre de formation pour la certification RGE. "Aujourd'hui environ 40 000 entreprises artisanales sur nos corps de métiers sont certifiées RGE et nous formons 2000 artisans par an depuis 2013. Nous souhaitons passer à 10 000 formations d'ici la fin de 2022", a annoncé Patrice Richard.

Des formations qui auront lieu à la fois en présentiel et à la fois grâce à l'appli "Objectif RGE".

Cette montée en compétences devant nécessairement rencontrer une demande, Saint-Gobain va également renforcer son information à destination du grand public souvent "perdu dans la jungle des offres et des aides", selon Patrice Richard. Le site référent de Saint-Gobain, "La Maison Saint-Gobain", a d'ailleurs été mis à jour des tout derniers dispositifs d'aide et son système de mise en relation optimisé.

Le groupe a également promis des diagnostics "confort" pour les bâtiments publics, aux collectivités qui en feront la demande.

Kandu, la start-up qui mesure le confort du bâtiment Start-up interne à Saint-Gobain, Kandu a mis au point un appareil connecté de mesure des différentes données qui constituent le confort du bâtiment selon Saint-Gobain : la thermique, l'acoustique, la qualité de l'air (hygrométrie, CO2, COV) et la lumière. Une campagne de mesure dure deux semaines . L'analyse des données et le reporting auprès du maître d'ouvrage mène ensuite à la préconisation de solutions. Il faut un "Kandumètre" pour analyser 100m². Lancé en 2017, cette innovation a permis l'analyse et la rénovation de près de 200 restaurants et depuis 2019, de près de 300 espaces tertiaires.

Biosourcé

Deuxième maillon : l'offre en matériaux performants et écologiques. Alors que plus de 25% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain provient de produits qui n'existaient pas il y a cinq ans, Saint-Gobain compte bien renforcer ses offres innovantes. "Prenons les isolants biosourcés comme la laine de bois. Ils représentent 3 à 4% du marché mais cette part est appelée à doubler dans les cinq ans. aussi nous avons décidé de doubler dans les deux ans les capacités de notre usine Isonat de Mably dans la Loire", a annoncé Guillaume Texier.

Côté distribution, Saint-Gobain Distribution bâtiment s'engage à mettre à disposition ces produits sur ses 2000 points de vente. Le catalogue compte 1500 références. Il sera notamment mis en avant lors d'un roadshow de 48 dates fin 2020-début 2021.

Donner l'exemple

Enfin, Saint-Gobain va mobiliser ses 50 000 salariés autour de projets de rénovation.

Tout d'abord, le groupe va se lancer dans le mécénat d'entreprise en soutenant les salariés engagés dans des initiatives de rénovation énergétique. Mais surtout, Saint-Gobain offrira un diagnostic énergétique gratuit et paiera le reste à charge (une fois les aides MaPrimeRénov' et CEE déduites) des 1000 premiers projets de rénovation globale de ses salariés (le plafond revenus est fixé à 5000 €/mois).

Une mobilisation dont Guillaume Texier est persuadé qu'elle portera ses fruits dans le déploiement efficace du plan de relance : "Le gouvernement a mis l'argent sur la table. C'est l'essentiel, mais l'essentiel ce n'est pas tout. Il reste des freins à lever et notre mobilisation permet de les lever. En soutenant la demande de consommateurs de plus en plus sensibles à la question environnementale, nous créons un cercle vertueux."