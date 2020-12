Rénovation énergétique : quels arguments pour convaincre les clients ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Moi, artisan Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Rénovation thermique Supprimer GIE Supprimer Cher Supprimer France Supprimer Valider Valider

Johan Vauthier dirige l’entreprise d’isolation et ravalement MV18, à Saint-Martin d’Auxigny dans le Cher. Il nous explique comment il accompagne ses clients vers la rénovation énergétique avec isolation thermique par l’extérieur (ITE), voire vers la rénovation globale.

« Souvent, les clients viennent nous voir avec un projet : dans 30 à 40 % des cas pour un ravalement, sinon pour des travaux d’isolation. Nous leur expliquons la problématique des ponts thermiques, la notion de confort dans la maison et surtout les économies d’énergie, notamment pour une maison de plus de 30 ans à l’isolation obsolète. Dans la plupart des cas, nous les orientons vers l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), plus avantageuse qu’un simple ravalement avec les aides actuelles.

Nous les aidons dans les démarches administratives car ils ne savent pas à quoi ils ont droit. Car, le plus difficile, ce sont les finances, notamment pour les personnes de 60 ans et plus. Nous leur expliquons qu’une rénovation énergétique peut être amortie en 10 ans et qu’elle apporte une plus-value non négligeable à leur maison. Nous ne faisons que de la façade. Toutefois, nous sommes intégrés dans un GIE avec d’autres entreprises de différents corps d’état. Cela permet de proposer, ensemble, une rénovation énergétique globale, jusqu’au chauffage. »