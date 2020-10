Rénovation énergétique : les négociants invités à participer à notre enquête !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Rénovation énergétique Supprimer France Supprimer Valider Valider

La rédaction de Négoce, en partenariat avec Hellio, vous propose de participer à une enquête sur la rénovation énergétique. Si vous êtes décideurs en négoce, prenez la parole !

Votre participation à cette enquête nous permettra de mieux comprendre la perception que les décideurs en négoce ont de leur rôle en matière de rénovation énergétique auprès des artisans et des particuliers.

Cette enquête - de quelques minutes et strictement anonyme - apportera des enseignements inédits sur cette problématique à forts enjeux et permettra de répondre notamment aux questions suivantes :

- Pensez-vous avoir besoin d’être formé(e) pour accompagner les artisans et les particuliers en matière de rénovation énergétique ?

- Diriez-vous que votre entreprise dispose de suffisamment de moyens (humains, matériels…) pour les accompagner à ce sujet ?

- Vous sentez-vous suffisamment informé(e) sur les aides financières à la rénovation énergétique ?

Participez à cette nouvelle enquête en saisissant vos réponses sur ce questionnaire internet sécurisé.

Les résultats de cette étude seront présentés le 18 décembre sur le site de Négoce.

N’hésitez pas à adresser le lien de l’étude à vos collègues.

Nous vous remercions par avance pour votre participation !