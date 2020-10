Rénovation énergétique : le SNEC vante la performance globale de CPE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Contrat de performance énergétique Supprimer SNEC Supprimer France Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Energie Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer Valider Valider

Le Syndicat national de l'exploitation climatique (Snec) a présenté vendredi 16 octobre les résultats d'une enquête analysant un panel de plus de 150 Contrats de performance énergétique conclus par ses adhérents. Bilan : les CPE atteignent 100% du temps le économies d'énergies garanties contractuellement et dépassent même dans 71% des contrats étudiés les objectifs..

Le Contrat de performance énergétique (CPE), qui fixe des objectifs garantis de baisse de la consommation énergétique d'un bâtiment dans le cadre d'une rénovation, doit être déployé "massivement" dans le volet rénovation du plan de relance, ont estimé vendredi 16 octobre les professionnels du secteur de l'efficacité énergétique.

"Le Contrat de performance énergétique est un levier essentiel qui doit être adossé aux projets de rénovation mis en œuvre dans le cadre du plan de relance" et "il faut le déployer massivement", a affirmé Olivier Salvat, président du Syndicat national de l'exploitation climatique (Snec), lors d'une conférence de presse.

A l'appui, une enquête analysant un panel de 153 CPE représentant 7,3 M de m² et 3400 bâtiments : "Les Contrats de performance énergétique atteignent dans tous les cas ce qui a été garanti contractuellement" comme diminution de la consommation énergétique, a indiqué M. Salvat, ajoutant que les objectifs ont été dépassés dans 71% des contrats étudiés.

Deux fois plus de CPE qu'en 2011

Le nombre de CPE a doublé en dix ans (entre 2011 et 2019), a souligné le Snec. "La trajectoire, la dynamique, est plutôt bonne" mais "cet outil n'est pas encore assez déployé et pourrait l'être beaucoup plus", a insisté M. Salvat.

Selon les données de l'enquête, les économies d'énergie visées par les CPE se situent en majorité entre 15% et 35%, mais peuvent aller jusqu'à 50%. Les CPE devraient donc permettre de répondre à l'objectif du "décret tertiaire" qui vise une baisse de 40% de consommation énergétique d'ici 2030 dans les bâtiments de plus de 1000 m².

La moitié des contrats ont une durée entre 6 et 10 ans, avec des tailles de projets très différents (la moyenne est de 22 bâtiments, mais un tiers concerne un seul bâtiment).

Contrat simplifié

"Le contrat de performance énergétique peut s'adapter à chaque projet de rénovation : pour des gains rapides (10-30% d’économies d'énergie) l'investissement sera de l’ordre de 100€/m²', a expliqué Olivier Salvat. "Pour une rénovation dont l'objectif prioritaire est la performance énergétique (15-55% d’économies d'énergie), on tournera sur des investissements allant jusqu’à 300 €/m². Enfin les rénovations lourdes, celles pour lesquelles l'énergie pas au cœur du projet, l'investissements se situera au-dessus de 300 €/m²."

Le Snec note d'ailleurs que ces rénovations lourdes, qui impliquent des mises aux normes de sécurité, de décence, sanitaires (qualité de l’air), et dépassent la seule performance énergétique ne permettent pas plus d’économies d’énergie.

Le Snec a indiqué préparer un modèle de contrat simplifié pour en faciliter la mise en oeuvre, notamment dans les cas simples de rénovation. "On travaille aussi à un coup de pouce CEE pour les opérations liées aux obligations du décret tertiaire avec CPE et un label QualitEE (européen)", a ajouté Olivier Salvat.