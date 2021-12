Rénovation énergétique : l'arsenal anti-fraudes à la loupe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Immobilier Supprimer CEE Supprimer Fraude Supprimer Rénovation énergétique Supprimer France Supprimer DGCCRF Supprimer Anah Supprimer Ademe Supprimer Valider Valider

Dans le secteur de la transition énergétique, les nouvelles réglementations se succèdent. Mais les nombreuses aides financières instaurées pour aider les particuliers à effectuer les travaux suscitent des pratiques abusives… que la DGCCRF, l’Ademe, le ministère de la Transition écologique et l’Anah s'efforcent de débusquer et contrer.



Le 9 décembre, un webinaire organisé par le ministère de la Transition écologique a présenté les différents contrôles mis en place afin de lutter contre les pratiques frauduleuses dans le secteur énergétique.



La mention RGE bien encadrée

A commencer par ceux portant sur la mention RGE. Celle-ci permet « d’identifier les professionnels spécialisés dans les travaux de rénovation énergétique ou d’installation d’équipements fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable », rappelle Jonathan Louis, en charge du dispositif RGE au sein de l’Ademe. Et, depuis 2016, plusieurs aides financières nationales nécessitent, pour leur obtention, que l’entreprise soit titulaire de cette mention. « Aujourd’hui, 65 000 structures disposent d’une mention RGE (architectes et entreprises confondus) », précise-t-il. Celle-ci est délivrée par des organismes de qualification et de certification pour quatre ans, les jeunes structures pouvant bénéficier d’une qualification probatoire valable deux ans. A noter que chaque année, le bénéficiaire doit justifier d’éléments pour conserver sa qualification.

Pour mémoire, il existe trois types de mentions RGE : travaux ; offre globale de rénovation énergétique ; et études. Mais la mention travaux reste la plus délivrée, représentant 90% des RGE. Chaque titulaire en bénéficie pour un domaine spécifique. « Par exemple, un professionnel spécialisé dans l’isolation thermique extérieure, ne sera pas forcément titulaire d'un RGE pour l’isolation intérieure », illustre l’Ademe. L’entreprise doit répondre à un certain nombre d'exigences administratives telles qu'être à jour de ses cotisations, de ses assurances, présenter des références de ses chantiers, etc.

Des audits sont réalisés, de manière aléatoire, par des organismes de certification et de qualification, des bureaux de contrôle ou des auditeurs spécialisés, sur les chantiers des entreprises sur la base d’une liste transmise par le pôle CEE. « Ces audits sont calqués sur des grilles de contrôle relatives à chaque domaine de travaux », spécifie Jonathan Louis. Ces grilles – disponibles sur le site de l’Ademe - précisent les thématiques à examiner par les contrôleurs et les sanctions qui s’appliquent.

Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage insatisfaits ou les tiers peuvent effectuer des réclamations qui seront instruites par les organismes précités et qui peuvent aboutir au retrait ou à la radiation de l’entreprise RGE. « Pour qu’une plainte soit instruite, elle doit être documentée », insiste Jonathan Louis.

