Rénovation énergétique : l'âge des clients, un frein ?

Luigi Lo Campo dirige l’entreprise de plomberie-chauffage Hydralia à Marseille (Bouches-du-Rhône). Il nous fait part de la facilité ou de la difficulté – souvent liée à la catégorie d’âge des clients – à les orienter vers le bon choix.

« Inciter les clients ? Pour certains, c’est une évidence. Quand la chaudière consomme trop ou que le nombre de pièces à changer sur leur ancien appareil est important, ils préfèrent repartir de zéro. Mais, tout dépend de leur âge. Les moins de 50 ans sont conscients des économies d’énergie. Ils savent qu’en choisissant une chaudière performante, sur le long terme, ils vont baisser leurs consommations et le coût énergétique. En revanche, les clients de plus de 60 ans sont plus difficiles à convaincre, car ils se projettent moins dans l’avenir. De plus, ils ne sont pas très informés des évolutions et ont peur d’être dupés.

Dans tous les cas, il est complexe de vendre des chaudières plus performantes, car elles sont plus chères. Nous installons en général des appareils gaz à condensation dans les appartements ou les maisons individuelles. Sur les gros chantiers, plutôt des PAC. Quant aux solutions hybrides, ce sont des systèmes que je connais, mais pour le moment, elles sont difficiles à placer car elles ne sont pas encore assez connues par les clients. »