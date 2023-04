Rénovation énergétique en copropriété : focus sur les dispositifs légaux

L'Agence nationale de l'habitat (ANAH) recense plus de 514 903 copropriétés immatriculées. Deux tiers de ces copropriétés ont été construites avant la première réglementation thermique de 1974. L'enjeu de rénovation des copropriétés est donc considérable. Conscient de cette question, le législateur a réformé régulièrement l'arsenal juridique en matière énergétique afin de donner aux copropriétés des moyens plus efficaces pour évaluer la performance énergétique des bâtiments et réaliser des travaux de rénovation. Après l'adoption des lois Grenelle I , Grenelle II , TECV, la loi Climat et résilience a eu pour objet, notamment, de réformer ces outils mis à la disposition des copropriétés. Dernier texte publié, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (no 2023-175) modifie en revanche à la marge le dispositif applicable en modifiant les modalités d'adoption en assemblée générale des copropriétaires des ouvrages de production d'énergie solaire.