Rénovation énergétique : des fiches gratuites pour l’autocontrôle des travaux

Profeel publie cinq premières fiches pratiques pour faciliter l’autocontrôle sur chantier lors des travaux de rénovation énergétique.

Après la publication de ses fiches de réception, Profeel* met à disposition des artisans et entreprises du bâtiment des fiches d'autocontrôle de travaux. Disponibles gratuitement, elles constituent un outil d’aide pour respecter les bonnes pratiques et les documents de référence en vigueur. Les cinq premières fiches couvrent les solutions techniques d’isolation par l’intérieur et d’isolation par l’extérieur : ITI par doublage, ITI sur ossature, ITI par enduit en mortier de chanvre, ITE avec enduit sur isolant, ITE avec isolant sous bardage.

À toutes les étapes

L’autocontrôle se fait sur toutes les étapes du chantier. Pour chaque typologie de travaux, les professionnels retrouveront les principaux points de contrôle à vérifier pour garantir la qualité de conception, de préparation de chantier et de mise en œuvre. Si les points listés ne sont pas exhaustifs, ils permettent cependant d’assurer une mise en œuvre conforme aux règles de l’art. Les non-conformités majeures et mineures des grilles RGE sont identifiées.

Une collection de 49 fiches

Ces fiches pratiques ont été élaborées avec les organisations professionnelles du bâtiment (Capeb et FFB) sous le pilotage de l’Agence Qualité Construction (AQC). Au total, 49 fiches – couvrant l’ensemble des lots de travaux éligibles aux aides à la rénovation énergétique – seront publiées d’ici la fin septembre 2021. Elles seront accessibles sur programmeprofeel.com et depuis l’application numérique Chek’Réno.

*Profeel : Programme de la Filière pour l'innovation en faveur des Economies d'Energies dans le bâtiment et le Logement