Rénovation énergétique des bâtiments publics : 4214 projets retenus

Le montant global de ces projets de rénovation énergétique des bâtiments de l’État, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante lancés dans le cadre de France Relance s'élève à 2,7 milliards d’euros.

A l'issue de la conférence nationale de l’immobilier public stratégique du 14 décembre 2020 présidée par le Premier ministre Jean Castex, le gouvernement a annoncé la sélection de 4214 projets pour 2,7 milliards d’euros en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments de l’État, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, dans le cadre de #France Relance.

Selon le gouvernement, ces travaux devraient permettre une réduction de 400 000 000 à 500 000 000 kWhef.

Cette sélection fait suite au dépôt de plus de 6 000 candidatures pour un montant de plus de 8,4 milliards d’euros.

Les dossiers concernent un champ large de bâti : bâtiments de bureaux des services de l’Etat (ministères, préfectures), des bâtiments accueillant du public (commissariats, gendarmeries, centres des finances publiques…), des bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche (universités, grandes écoles, laboratoires, organismes de recherche…), des bâtiments des CROUS (logement et restauration) ou encore des casernes, des locaux techniques.

Favoriser les artisans et les PME sur out le territoire

La sélection des projets a été guidée par trois principes : l’efficacité écologique et économique (performance énergétique et mise en oeuvre rapide favorisant la relance des économies locales et du secteur du bâtiment) ; le soutien aux jeunes (1054 projets pour 1,3 Md€, soit la moitié de l’enveloppe, concernent des projets d’enseignement supérieur, de recherche et de vie étudiante) et l’équilibre territorial (la moitié de l’enveloppe a été allouée de manière totalement déconcentrée : 237 projets ont été retenus dans les territoires ultra-marins pour un montant total de 161 M€ ou 6 % de l’enveloppe, soit plus que la part du parc de l’Etat situé dans les territoires ultra-marins).

"Les 4108 projets de moins de 5M€ vont favoriser les artisans, TPE et PME sur tout le territoire", a assuré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. "Le taux de sélection de 32%, a permis de sélectionner des projets avec un fort gain énergétique et pouvant être mis en oeuvre rapidement. Comme pour l’ensemble des autres mesures du plan de relance, nous tenons notre calendrier ambitieux de mise en oeuvre de France Relance : 10 milliards d’euros dès 2020 et 40 milliards supplémentaires en 2021", a-t-il ajouté.

Livraison des chantiers en 2023

Suite à cette sélection, les services de l’Etat et les établissements publics vont devoir très rapidement mettre en oeuvre les chantiers de rénovation, pour une notification au plus tard des marchés fin 2021 et avec une date limite de livraison des chantiers en 2023.

Rappelons que pour accélérer la relance, l’Etat a pris des mesures de simplification : le relèvement temporaire du seuil de la commande publique à 100 000 euros de travaux dans la loi ASAP ou la facilitation de la réalisation de marchés de conception-réalisation dans le PLF pour 2021.

Les projets sélectionnés sont consultables au moyen d’une cartographie numérique accessible de-puis le site de l’immobilier de l’Etat : http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/batiments