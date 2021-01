Rénovation énergétique : confort et qualité de vie, des arguments clés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Construction bois Supprimer Rénovation thermique Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Moi, artisan Supprimer Loire-Atlantique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Michel Brochu dirige l’Atelier Isac, entreprise de construction bois, rénovation et ITE, à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique). Pour convaincre ses clients de réaliser une rénovation énergétique de qualité, il évoque avec eux le confort et la qualité de vie sur le long terme.

« Au-delà de la notion d’économie d’énergie, la rénovation énergétique passe par le confort et la qualité de vie. En se limitant au coût des travaux et à la rentabilité, les clients ne sont pas convaincus. Nous leur parlons de bien-être car ils passent entre un tiers et la moitié de leur temps dans leur maison, voire plus pour les personnes âgées. Envisager une isolation n’est plus seulement une question d’avoir chaud ou froid, cela concerne aussi la luminosité, l’ergonomie, l’acoustique…

L’importance des produits biosourcés entre également en compte dans cet aspect du bien-être, du bilan santé : la mentalité des particuliers a évolué dans le sens de la qualité de l’air. De plus, il est possible de faire du bon travail sans que cela ne coûte plus cher, avec un raisonnement sur la longue durée : refaire des travaux au bout de cinq ou six ans est inintéressant et très dispendieux. Il convient de réfléchir sur un coût moyen annuel réparti sur trente ans pour des maisons qui durent plus d’une centaine d’années. »