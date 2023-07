Rénovation énergétique : cas d’école près de Marseille

La rénovation expresse d’une école de Gignac-la-Nerthe, dans la métropole marseillaise, mobilise les acteurs locaux de la transition énergétique. Aiguillonnés par le programme national Actee et par les aides départementales, une entreprise et un maître d’ouvrage soudés et déterminés affrontent la canicule pour tenir l’échéance de la rentrée.