Rénovation des équipements sportifs à Compiègne cet été

Le centre d’archerie, le cercle hippique et le stade équestre du Grand Parc feront bientôt l’objet de travaux de rénovation dans le cadre du label Terre de Jeux 2024.

À Compiègne (Oise), plusieurs équipements sportifs ont bénéficié de travaux de rénovation depuis le début de l’année. Cet été, la Ville prévoit d’autres chantiers dans le cadre du label Terre de Jeux 2024.

Le centre d’archerie, qui compte parmi les quatre centres de préparation susceptibles d’accueillir des représentants étrangers, fera l’objet d’un projet d’extension et de transformation. Celui-ci comprend la création de deux pas de tir et d’un auvent pour les entraînements extérieurs. À cela s’ajoutera l’ouverture vers l’extérieur de la façade sud, avec 20 fenêtres de tir. En outre, les travaux porteront sur la réduction de la consommation énergétique. Le remplacement de l’installation de chauffage et le renforcement de l’isolation seront également au programme. Le chantier débutera cet été et durera 10 mois.

Par ailleurs, le cercle hippique a connu une augmentation considérable du nombre de ses adhérents depuis ces derniers mois avec la création du pôle équestre du Compiégnois. Le site bénéficiera cet été de travaux de voirie et d’une remise en état de ses locaux administratifs. Et à la fin de l’été, le stade équestre du Grand Parc fera peau neuve à son tour.