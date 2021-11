Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de rénovation de la salle paroissiale de Challans sont en cours.

Le projet de rénovation de la salle paroissiale de Challans, dans le département de la Vendée, se concrétise. Afin de la rendre plus fonctionnelle et plus économe, des travaux de réhabilitation et de mise aux normes sont entrepris. Le chantier a débuté le 8 novembre dernier et devrait durer plusieurs mois.

L’opération consiste à déposer le toit en amiante, à mettre la charpente aux normes, et à ouvrir une porte extérieure à la petite salle. S’ensuivront le remplacement des menuiseries du hall d’entrée, l’installation d’un nouveau chauffage ainsi que la réfection des sanitaires et des peintures intérieures et extérieures. Par ailleurs, l’installation d’un matériel audio-vidéo et d’une connexion internet est également prévue.

Le coût total de la rénovation de la salle paroissiale est évalué à près de 300 k€. Une partie du financement est assurée par les paroissiens, dont 20 k€ issus de la collecte paroissiale effectuée en 2020.