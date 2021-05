Rénovation de l'Hôtel-Dieu à Paris : les opposants au projet demandent un moratoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Urbanisme Supprimer Paris Supprimer Immobilier Supprimer Valider Valider

Un tiers de l'Hôtel-Dieu (20 000 m²) a été cédé fin 2019, via un bail de 80 ans d'une valeur totale de 241 millions d'euros, au groupe Novaxia qui prévoit d'y installer, d'ici 2025, un "incubateur de biotechnologies", des logements étudiants, mais aussi des commerces et un restaurant gastronomique.

La gauche parisienne et la CGT ont appelé lundi 31 mai à un "moratoire" sur le projet de rénovation de l'hôpital Hôtel-Dieu, dont un tiers de la surface a été cédé pour 80 ans au promoteur Novaxia.

"On veut un moratoire" afin de prendre en compte "tous les besoins hospitaliers" de la capitale, a déclaré Nicolas Bonnet-Ouladj, président du groupe communiste à la mairie de Paris, lors d'un point de presse devant l'Hôtel-Dieu, situé dans le 4e arrondissement.

L'élu a d'ailleurs déposé un voeu sur ce projet, qui doit être débattu en fin de semaine au Conseil de Paris.

Des lits supplémentaires réclamés

Le promoteur prévoit d'y installer, d'ici 2025, un "incubateur de biotechnologies", des logements étudiants, mais aussi des commerces et un restaurant gastronomique, entre autres.

"C'est un choix politique", a dénoncé Christophe Prudhomme, urgentiste et porte-parole du syndicat Amuf-CGT. "On invite Anne Hidalgo et les élus parisiens à ne pas voter le plan local d'urbanisme et à discuter du projet", a ajouté celui qui est également candidat LFI aux élections régionales (tête de liste en Seine-Saint-Denis).

Les opposants au projet réclament notamment la mise aux normes de certaines salles disponibles pour ouvrir "100 lits supplémentaires" et "développer de nouvelles activités médicales", en particulier en psychiatrie.