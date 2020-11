Rénovation de l’Hôtel de Ville de Grenoble suite à un incendie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Isère Supprimer Valider Valider

Deux phases de travaux pour la restauration de l’Hôtel de Ville de Grenoble, touché par un incendie en 2019

Un violent incendie a touché la salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville de Grenoble (Isère) le 30 septembre 2019. La Ville a engagé des travaux de décontamination et de rénovation des installations électriques depuis le mois d’octobre 2019. À l’issue de cette première phase du chantier, les salles 2 et 3A, le hall d’honneur et les bureaux voisins sont de nouveau sécurisés et en service.

La mairie envisage désormais le lancement du chantier de rénovation de l’Hôtel de Ville. L’opération concerne l’antichambre, la salle du conseil et les locaux techniques. Une nouvelle configuration permettra à la fois de respecter l’identité patrimoniale de la construction, mais aussi de prendre en compte la sécurité incendie et d’assurer une continuité de gestion des flux. La désignation d’un maître d’œuvre pour mener les études se fera en 2021 pour un démarrage de la deuxième phase des travaux en 2022.