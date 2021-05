Renoval Menuiseries se donne une nouvelle identité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Menuiseries Supprimer Réseaux Supprimer France Supprimer Valider Valider

Renoval Menuiseries, filiale du groupe du même nom, fait évoluer son identité graphique et ses outils d’aide à la vente pour se positionner comme un vrai industriel de la menuiserie.

Du groupe Renoval, né en 1983, on connaît surtout l’activité originelle sur le secteur vérandas-pergolas-abris de piscine en aluminium. C’est sur ce marché que la marque s’est fait un nom pour devenir une des références du marché. C’est oublier l’autre versant, Renoval Menuiseries qui installe plus de 20 000 portes et fenêtres par an.

Après une réorganisation interne marquée par l’arrivée de Baptiste Barreau au poste directeur général et de Samuel Baron (technico-commercial), le groupe a concentré ses efforts sur Renoval Menuiseries, afin « d'asseoir son positionnement de spécialiste, innovant et exclusif ».

Sur un plan graphique, la marque présente le nouveau logo comme « intemporel, qui conjugue la notion d’industriel (lettres en capitales, couleur qui rappelle l’aluminium,) et le capital humain avec le Pantone rose 701 ». L’univers de de marque se concentre sur l’offre produits, les caractères de différenciation et les marchés pour qui Renoval Menuiseries apportent des solutions sur mesure.

L’entreprise se présente désormais « avec une image véritablement industrielle et dynamique pour apporter un nouvel écrin à son savoir-faire et à l’accompagnement client », explique. La marque est mise en avant par une évolution de son identité visuelle, qui illustre également sa « capacité à proposer un catalogue produits adaptés aux besoins des professionnels et aux marchés de la construction hors-site, des Établissements recevant du public (ERP) et des bâtiments industriels ».

Ce changement d’identité visuelle de Renoval Menuiseries est accompagné par la transformation des outils marketing et des outils d'aide à la vente. « La volonté de la marque est de mettre à disposition des outils efficaces qui facilitent le quotidien des professionnels du bâtiments et des cabinets d’architecture. »