Renov Concept (Annecy – 74) devient Partenaire Premium Oknoplast

Installée à Argonay, en périphérie d’Annecy, l’entreprise Renov Concept a été créée en 2009 par Guillaume Deligny. Grâce au bouche à oreille, elle est aujourd’hui reconnue sur le bassin annécien et dispose un showroom de plus de 200 m² où les particuliers peuvent découvrir les différentes gammes de fenêtres, portes d’entrée, portails, volets, pergolas et store banne. Un lieu qui arbore désormais les nouvelles chartes graphiques et couleurs d’Oknoplast, puisque Renov Concept vint de rejoindre le réseau Partenaire Premium. « En quête d’un partenaire pouvant répondre à l’augmentation en volume au niveau de ventes, nous avons fait le choix depuis plus de 7 ans de nous tourner vers Oknoplast. Fabricant de menuiseries PVC et aluminium avec la marque Aluhaus, le groupe Oknoplast s’est présenté à nous au bon moment pour accompagner la croissance et le développement de notre entreprise » explique Guillaume Deligny. « L’accompagnement à l’aménagement de notre nouveau local nous a permis au travers de l’Atelier Oknoplast d’offrir à nos clients un showroom de qualité. Cela passe par l’exposition de différents modèles de menuiseries, différentes finitions, équipements et coloris.»

S’appuyant sur la montée en compétence de ses collaborateurs, dont 9 poseurs, Guillaume Deligny a su former chacun de ses apprentis en leur faisant gravir les échelons, passant ainsi au poste d’aide poseur, puis de poseur. Le juste compromis pour se construire une équipe qualifiée sur le long terme. « C’est ainsi que l’on obtient la meilleure qualité de travail et d’exécution. » exprime Guillaume Deligny.

Côté produits, Renov Concept collabore avec Oknoplast fabricant et fournisseur de menuiseries PVC, ainsi qu’avec Aluhaus pour toutes les menuiseries de profilés aluminium. Des solutions dites mixtes bois/aluminium peuvent également être proposées.