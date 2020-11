Renouvellement des voies ferrées de la ligne Grenoble-Gap

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Isère Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Menacée de fermeture en raison de sa vétusté, la liaison ferroviaire Grenoble-Gap bénéficiera de travaux de rénovation entre Jarrie et Vif.

SNCF réseau à La Plaine Saint-Denis (93418) se lance dans le remplacement de plusieurs kilomètres de rails et des longrines du pont sur le Drac, ainsi que dans le renouvellement du ballast entre Jarrie et Vif (Isère). Le coût total de l’opération s’élève à 3,585 M€, financé à 65 % par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à 30 % par l’État et à 5 % par SNCF Réseau.

La première phase du chantier de rénovation de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap a débuté le 02 novembre dernier pour une durée de 6 semaines. À noter que cette liaison est empruntée par des milliers de voyageurs quotidiennement. Jusqu’au 12 décembre prochain, des autocars de substitution assurent la circulation de la ligne de train 63 entre Grenoble (Isère) et Gap (Hautes-Alpes).

D’autres travaux complémentaires seront effectués en 2021 pour assurer la pérennité de la ligne Grenoble-Gap. À noter que la rénovation entière est prévue en 2022. Un plan de financement de l’ordre de 34 M€ a été bouclé par l’État, les collectivités territoriales et SNCF Réseau en décembre 2019, pour une réouverture totale de la ligne à la fin des travaux.