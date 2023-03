Renodays, le salon de la rénovation des logements, les 12 et 13 septembre

La première édition du salon Renodays se tiendra au parc des expositions de porte de Versailles à Paris les 12 et 13 septembre 2023. L’événement s’attelle à accompagner la rénovation des logements afin de décarboner un secteur du bâtiment qui occupe la deuxième place en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Renodays considère « la rénovation comme l’enjeu sociétal des 20 prochaines années » et que la rénovation de 300 000 logements par an s’impose pour en finir avec les 5,6 logements en situation de précarité énergétique. A partir de 2030 et jusqu’à 2050, le secteur devra même encaisser 700 000 rénovations de logements par an. Une croissance de la demande poussée aussi par la législation dès le seuil 2025 de la RE2020. Les organisateurs identifient un certain nombre de freins : la complexité et l’instabilité des dispositifs d’aides ; les coûts élevés des matériaux ; les tensions conjoncturelles d’approvisionnement ; la fraude d’une poignée de professionnels qui engendre une méfiance généralisée ; le reste à charge élevé pour les occupants ; la difficulté à évaluer la performance énergétique ; la pénurie de main d’œuvre ; le manque d’entreprises formées à la performance globale (à peine 12% de qualifications RGE) ; le manque de coordination entre les corps de métiers pour atteindre une rénovation globale. Les organisateurs estiment le besoin de main d’œuvre à 100 000 nouveaux travailleurs formés par an afin de faire coïncider l’offre et la demande. Le salon a ainsi pour but d’accompagner l’écosystème et accueillera une majorité de professionnels du bâtiment, mais aussi ceux de l’immobilier et les acteurs du territoire comme les collectivités.

Les 130 exposants du salon se répartiront selon les différents espaces :

- Solutions performantes : les industriels et sociétés de services comme Effy, Knauf, Saunier Duval ou encore Viessman présenteront leurs innovations. 10 masterclass et 20 workshops par jour ;

- Comprendre la réglementation : pour maîtriser le fonctionnement des aides et faciliter l'exercice du métier. 10 masterclass et 20 workshops par jour.

- Résoudre les problèmes : pour échanger librement autour des problématiques rencontrées par les professionnels.

- Nouvelle génération : comprendre comment recruter, avec la présence des principales écoles. Le Cnam viendra par exemple présenter des profils de professionnels en reconversion. 10 meet-ups par jour

- Attente des habitants (avec club de l’amélioration des ménages) : comment financer leur rénovation, quels gestes sont-ils prêts à faire, etc.

- Territoires & acteurs engagés, avec Stop exclusion énergétique : tour d'horizon des chantiers remarquables, partage de retours d'expérience et bonnes pratiques ;

- Mise en pratique : se projeter en 2050, animation et démonstration avec Dorémi et présentation de la fresque de la précarité énergétique ;

- Renotalks, 14 conférences pour 28 conférenciers, dont Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, Marjolaine Meynier-Millefert, députée Renaissance et présidente de l'Alliance HQE-QBC France, Thierry Repentin, président de l'Anah ou encore Alice Lacrette, présidente de l'association Serafin.

Les masterclass et workshops réuniront jusqu’à 30 visiteurs, avec une certaine interactivité pour les workshops, tandis que les meet-up limiteront le public à une dizaine. Jusque 5 000 visiteurs seront attendus. Les Renodays, organisés par la même équipe que Batimat et Interclima, ont vocation à se tenir tous les deux ans.