Rennes : la ligne B du métro sera mise en service à partir du printemps 2022

La ligne B du métro de Rennes Métropole commencera à circuler dès le printemps prochain.

Une mise à niveau des rames de la ligne B du métro de Rennes Métropole a été effectuée en décembre dernier. Le calendrier de réalisation du projet prévoit une phase de marche à blanc pour ce début d’année 2022. Ces opérations font partie du processus de fiabilisation de l’ensemble de l’équipement.

La nouvelle ligne devrait être mise en service au printemps prochain. Cela marquera ainsi la concrétisation d’un projet qui a mobilisé une somme de 1,342 milliard d’euros. Au total, 15 stations ont été créées. Elles seront desservies par le Cityval, un système de métro automatique de dernière génération, développé par Siemens Mobility. Selon les parties prenantes du projet (Rennes Métropole, Semtcar, Siemens et Keolis Rennes), il s’agit d’un modèle de rames plus innovantes et plus performantes. Soulignons que leur fréquence de passage sur la ligne en question sera de 2 minutes 45 secondes à 3 minutes 15 secondes.