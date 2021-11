Rennes : inauguration du Quadri dans le quartier du Blosne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

Le Quadri, un bâtiment long de 83 m, a été officiellement inauguré en novembre 2021.

Le Quadri, un pôle de développement de l’économie sociale et solidaire (ESS), situé dans le quartier du Blosne, à Rennes (Ille-et-Vilaine), a été inauguré le vendredi 19 novembre 2021, en présence de Nathalie Appéré, le maire de la ville. Ce bâtiment de cinq étages, réparti sur une surface de 6 450 m² et long de 83 mètres, est le fruit de plusieurs années de réflexion et de travaux. Il accueille, d’ores et déjà, quelques entreprises, start-up, associations et boutiques, partageant les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Notons que l’aménagement de cette infrastructure s’inscrit dans le cadre du projet de requalification de la ville.

Au total, le Quadri représente un investissement de 12,5 M€, porté par Rennes Métropole, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la Société d’Économie Mixte (SEM) Territoires, le propriétaire du lieu. La conception et la construction de l’édifice ont été assurées par le cabinet d’architecture « Atelier du Canal » et « Coop de Construction ».