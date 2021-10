Rennes : des travaux de sécurisation sur la rue de l'Alma

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

À Rennes, la rue de l'Alma est en chantier en vue d’améliorer le confort et la sécurité des usagers.

Rennes Métropole et Territoires Publics, une Société Publique Locale d'Aménagement, entreprend des travaux de sécurisation sur la rue de l'Alma à Rennes (Ille-et-Vilaine), entre le pont de l'Alma et la rue Ginguené. Ils portent notamment sur la création de pistes cyclables, séparées de la chaussée et dotées d'un revêtement distinctif. Un élargissement et une végétalisation des trottoirs sont aussi prévus. Une cinquantaine d'arbres sera pour cela plantée en plus de l’aménagement de 1 400 m2 d’espaces verts. L’opération prévoit également la pose de mobilier urbain et la rénovation de l’éclairage public.

Selon le calendrier de réalisation du projet, la première phase de travaux sera livrée fin 2022. Elle concerne la section de la rue Ginguené et de la rue de Châtillon. La seconde étape se déroulera entre le pont de l'Alma et la rue de Châtillon. Elle devrait se terminer en 2025.

Ces réaménagements s’inscrivent dans le cadre d’un renouvellement urbain à l’échelle de la métropole, intitulé EuroRennes. Ils sont menés en vue d’accompagner la livraison des programmes immobiliers sur les îlots Blériot et Féval.