Remplacer une chaudière par une PAC : les secrets d’une opération réussie

Luc Pasquier, gérant de 6nergies, à Meyzieux (Rhône) :

« Nous commençons par une étude technique de l'installation, puis une identification des besoins, ensuite un dimensionnement de la PAC. La visite technique est l'occasion d'étudier l'emplacement de la chaudière et l'accessibilité des lieux, afin d'évaluer comment procéder à son enlèvement et les besoins en hommes et en matériel pour le faire. Nous vérifions aussi toute la tuyauterie, la compatibilité électrique et l'espace nécessaire pour le nouveau système. À ce moment-là, l'emplacement d'installation est déterminé avec le client afin de coordonner à la fois l'esthétique, l'efficacité, les nuisances sonores et les contraintes réglementaires. Nous préparons le circuit hydraulique avec un désembouage, et raccordons la PAC sur l'existant en ajoutant quelques accessoires, comme un pot à boues, un filtre à tamis, un désemboueur et une bouteille de découplage pour s'affranchir des problèmes de débits d'eau, notamment lorsqu'il y a plusieurs circuits et des robinets thermostatiques. »