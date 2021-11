Remplacement du pont ferroviaire de Frontignan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Sète, l’ouvrage qui enjambe le canal du Rhône a fait l’objet de grands travaux de remise en état.

Le pont ferroviaire situé à la sortie de la gare de Frontignan (Hérault), permettant à la ligne Montpellier-Sète d’enjamber le canal du Rhône à Sète, a fait peau neuve. Initialement prévu fin mai 2020, le remplacement de cet ouvrage vétuste, qui date de 1910, a été reporté en raison de la crise sanitaire. La SNCF a finalement décidé d’entreprendre les travaux entre le jeudi 11 et le dimanche 14 novembre dernier, après une phase préparatoire relative au montage et à l’acheminement de la grue et des engins de chantier qui s’est déroulée du 2 au 5 novembre. Le projet, d’un coût global avoisinant les 6,7 M€, a été entièrement financé par SNCF Réseau, le principal gestionnaire du réseau ferré français.

Le projet s’inscrit dans le cadre des travaux de modernisation de plusieurs axes ferroviaires de la région Occitanie. L’opération a consisté à déposer l’ancien pont, et à remplacer six ouvrages d’art qui le composent. À cela se sont ajoutés l’installation des différentes parties du nouvel ouvrage, les travaux de démontage de la grue de 700 tonnes et la démolition de la dalle en béton.