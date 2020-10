Remise du rapport pour accélérer et amplifier le renouveau urbain et la rénovation des bâtiments

Le 21 septembre, Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable et Frank Hovorka, président de la Rics en France ont remis à Emmanuelle Wargon, ministre du Logement le rapport commandé en juin dernier elle-même alors secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition Écologique et Solidaire et Julien Denormandie ministre du Logement. Objectif : « explorer les leviers et proposer une stratégie globale de nature à inciter propriétaires, investisseurs, promoteurs et constructeurs à développer leur activité vers le recyclage urbain et la rénovation des bâtiments ». Après une série d'auditions et le dépouillement d'un questionnaire en ligne, le rapport liste 43 pistes. Analyse et décryptage de certaines propositions.