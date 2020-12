Rémi Cunin d'Egis à Edeis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer Entreprises Supprimer Edeis Supprimer France Supprimer Valider Valider

L'ancien numéro 2 d'Egis rejoint le groupe d'ingénierie en tant que directeur général.

A 57 ans, Rémi Cunin bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans le monde des concessions et de l’ingénierie. Diplômé de l’École Polytechnique ainsi que de l’École nationale des ponts et chaussées, il intègre Egis en 1995, groupe, au sein duquel il a occupé successivement les fonctions de directeur régional, directeur général de filiale et de directeur général délégué du groupe chargé des opérations.

Rémi Cunin a décidé de rejoindre Edeis ou il occupera le poste de directeur général.

« Je crois depuis longtemps à la nécessité d’une véritable alliance avec les territoires pour les accompagner dans leur développement et leur rayonnement. Edeis, par son agilité et son ADN d’innovation a su parfaitement se positionner pour saisir les futures opportunités de croissance du secteur», a-t-il assuré.