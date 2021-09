Relance d’une activité logistique fluviale sur le centre de Toulouse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Logistique urbaine Supprimer Toulouse Supprimer France Supprimer Valider Valider

Voies Navigables de France lance un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) afin de développer une activité de transport fluvial de marchandises en centre-ville de Toulouse.

Toulouse Métropole prévoit cet automne l’instauration d’une Zone à faibles émissions (ZFE). Le premier touché sera le transport de marchandises puisque les premières restrictions viseront tout d’abord les fourgonnettes et poids lourds possédant une vignette Crit’Air 5. C’est dans ce contexte que Voies Navigables de France (VNF), l'organisme public de gestion du réseau national des voies navigables, a déclenché un Appel à manifestation d'intérêt (AMI) visant à relancer une logistique fluvial à Toulouse. Les objectifs : contribuer au développement économique de Toulouse ; développer le report modal en favorisant l’implantation sur le DPF (Site Lalande et quais toulousains) d’activités économiques durables et utilisatrices régulières de la voie d’eau pour le transport de marchandises à travers des dessertes sur les différents quais toulousain ; être complémentaire aux activités déjà en place et aux activités touristiques (péniches, aviron, piste cyclable), respecter l'environnement et réduire les nuisances. Cet AMI est consultable sur le site Internet de l'organisme, et les entreprises intéressées peuvent envoyer leur candidature jusqu'au 30 octobre 2021