Rekupo se déploie chez les adhérents de la FND

Plus de 500 points de vente d’entreprises adhérentes de la FND ont choisi de proposer le dispositif gratuit de collecte Rekupo.

Quelques jours après les réseaux du groupe Cromology (Tollens et Zolpan), la Fédération nationale de la décoration vient d’annoncer le déploiement parmi ses autres adhérents de Rekupo, le dispositif gratuit de collecte de déchet de peinture. D’après le communiqué, ce sont plus de 500 points de vente qui proposent (ou vont proposer) ce service de reprise des peintures acryliques, enduits en pâte, colles, mastics, vernis, lasures et décapants. Les utilisateurs de produits chimiques de décoration et bricolage peuvent ainsi déposer rapidement les produits vides, périmés ou souillés. Les déchets sont ensuite collectés par des opérateurs de déchets spécialisés, puis triés pour être valorisés ou recyclés.

Pour rappel, ce service a été mis en place par EcoDDS, une société à but non lucratif créée en 2012 par 31 fabricants (Akzo Nobel, Beissier, Cromology, Onip, Theolaur…) et 17 distributeurs (Auchan, Bricoman, Castorama, Espace Revêtements, Socoda…) dont la mission est d’encourager au tri, de collecter et de traiter certains déchets chimiques.