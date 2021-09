Rejoignez un groupe indépendant français qui place l’autonomie, l’engagement, l’audace au cœur de son action

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Interview Supprimer Vie du BTP Supprimer Fayat Supprimer Valider Valider

Fayat, c’est l’histoire d’une entreprise créée par un jeune Corrézien, Clément Fayat, en 1957, devenue aujourd’hui un Groupe à dimension internationale.

Un ADN fort, une présence affirmée

Sans jamais perdre son identité, Fayat s’est développé au fil de ses acquisitions dans les travaux publics, le bâtiment, la construction métallique, le matériel routier et même le vin. Une vraie success story à la française qui fait de Fayat et de ses 205 filiales non seulement le 1er groupe français indépendant de construction et leader mondial du matériel routier mais aussi un groupe familial indépendant et pérenne.

Cette histoire, qui s’inscrit dans la durée, les 21 500 collaborateurs du Groupe, répartis dans 170 pays, en sont depuis toujours les acteurs. Fayat offre ainsi une richesse de métiers et des perspectives variées d’évolution aussi bien en France qu’à l’étranger. Placées au centre des projets, les équipes participent à une aventure collective au sein d’entreprises à taille humaine. Fidèles à la conception de son fondateur, Clément Fayat, ces filiales valorisent l’autonomie et le sens des responsabilités fondé sur un management de proximité.

1 000 recrutements par an dans les trois années à venir

Acteur incontournable de la construction, le Groupe est partenaire de grands projets urbains comme le Grand Paris Express et recherche en permanence des experts. Parmi les postes à pourvoir figurent des conducteurs de travaux, des ingénieurs travaux, des chefs de chantier, des chefs d’équipe, des ingénieurs chargés d’affaire, des techniciens de bureau d’étude aussi bien que des conducteurs d’engin, des tunneliers ou des maçons.

Intégrer Fayat c’est l’assurance de collaborer à des projets exigeants et d’envergure : réseaux de transports urbain, construction de stades, réalisation d’ouvrages d’art, etc.

Les valeurs incarnées par les collaborateurs

L’autonomie, l’engagement, l’audace marquent l’influence du groupe Fayat. Ces valeurs sont portées par l’implication de 24 collaborateurs qui ont prêté fièrement leur image pour incarner cette identité forte. En poste dans les différentes filiales du Groupe, comme ingénieur, chargé de bureau d’étude, conductrice de travaux, mécanicien de chantier, ils ont participé à de nombreux projets tels que l’élaboration de la Canopée des Halles à Paris, le pont Batchenga au Cameroun, le tunnel du Fréjus ou encore l’éclairage de la Tour Eiffel. Pourquoi ne pas les rejoindre ?



Pour ces collaborateurs, Fayat c’est avant tout:



L’Autonomie

Les collaborateurs du Groupe ont l’espace et la liberté de travailler en étroite collaboration avec les clients. Car l’autonomie, c’est aussi respecter l’identité des filiales, développer l’esprit d’équipe, déléguer et faire confiance.



L’Engagement

Fayat tient ses promesses, assume ses responsabilités et gère ses projets avec pragmatisme. Tels sont les engagements sur lesquels le Groupe bâtit ses relations professionnelles.



L’Audace

Valeur fondamentale du Groupe, l’audace conduit à cet esprit d’entrepreneuriat et d’innovation apte à créer de la valeur, avec et pour les clients.