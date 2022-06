RÉINVENTONS LE PLAN LOCAL D'URBANISME

Issu de la loi du 13 décembre 2000 dite « Solidarité et Renouvellement urbain » (SRU), le plan local d'urbanisme (PLU) s'est, au fil des années, enrichi pour répondre à de nouveaux enjeux. Désormais, le PLU définit le projet de territoire de la commune ou de l'intercommunalité. Il doit articuler les besoins de logement, de service, d'emploi et l'impératif de préservation écologique.

Aujourd'hui, plusieurs professionnels pensent qu'il est temps de réinventer ce document d'urbanisme pour imaginer et construire la ville de demain au plus proche des attentes et des besoins des habitants. Ce dossier trace des pistes de réflexion pour repenser le PLU.