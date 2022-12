Réindustrialiser la France, les propositions de l'ADI

À plusieurs reprises au cours de la campagne électorale ou lors de discours, Emmanuel Macron a affirmé vouloir réindustrialiser la France. L'Association des directeurs immobiliers (ADI) prend part au débat sur la réindustrialisation et fait 12 propositions concrètes. Elles sont le fruit d'ateliers réunissant des directeurs immobiliers de grandes entreprises, de PME et d'ETI, ainsi que des experts, et visent à accélérer la nécessaire réindustrialisation de la France.