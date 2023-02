Rehau Window Solutions et Building Technologies s’engagent auprès de Valobat

Normalement, c’est pour ce mois de mai : les entreprises du bâtiment devront disposer d’une solution de gestion de fin de vie des produits, possible via une adhésion à un éco-organisme. Depuis plusieurs années déjà, Rehau s’est engagé dans le recyclage au sein du secteur de la construction. Le groupe a à cœur de concevoir des produits durables et respectueux de l’environnement, et de réduire au maximum les impacts négatifs liés à son activité. Afin de répondre à la REP présente dans la loi anti-gaspillage économie circulaire (AGEC), deux divisions du groupe - Building Technologies (chauffage) et Windows Solutions (menuiserie extérieure) – ont annoncé leur adhésion à l'éco-organisme Valobat.

La division Chauffage de Rehau va donc déléguer la gestion de la récupération à Valobat qui va ainsi coordonner la récupération, le retraitement des déchets et aussi travailler à la recyclabilité et la gestion du recyclable. La division Window Solutions France, quant à elle, propose déjà ses services pour accompagner ses clients fabricants/assembleurs de menuiserie et coffre de volet roulant en PVC (metteur sur le marché) pour la mise en place de REP dès 2023.

L’ambition de Valobat est de développer les filières de recyclage et favoriser le réemploi. Un dispositif sera mis en place avec une éco-contribution qui devrait financer la reprise gratuite des déchets collectés séparément ; la collecte et le traitement des dépôts sauvages de déchets du bâtiment ; le développement des filières de recyclage ; le renforcement du maillage territorial des points de collecte