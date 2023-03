Rehau Window.ID, coup de cœur des BePositive Awards 2023

Dans le cadre du salon BePositive, le salon de la transition énergétique qui s’est déroulé du 21 au 23 mars à Lyon, Rehau, fabricant de systèmes de profilés de fenêtre, baies coulissantes, portes d’entrée et volets roulants, a été récompensé du prix Coup de Cœur dans la catégorie « Solutions constructives » des Awards 2023. Ce prix récompense plus particulièrement sa solution Rehau Window.ID, véritable carte d’identité numérique de la fenêtre.

Ces trophées récompensent le caractère innovant d’un produit ou d’un service mais également la pertinence et l’intérêt pour la filière, la minimisation de l’impact environnemental, le bénéfice pour les utilisateurs, la performance de l’innovation, la maîtrise des coûts et enfin la démarche RSE de l’entreprise.

Window ID permet aux professionnels et aux particuliers d’accéder aux informations de la fenêtre tout au long de sa vie. Cette solution est idéale pour suivre la fabrication, la pose, le SAV et le recyclage. Grâce à l’application ou au logiciel Rehau Window ID, il est possible pour les professionnels d’accéder à l’ensemble des données de base de la fenêtre ainsi qu’aux documents liés. Qu’il s’agisse d’informations sur le vitrage, sur les valeurs d’isolation thermique et phonique ou encore de certificats d’essai : tout est enregistré sous forme numérique.