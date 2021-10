Rehau propose des outils d’aide à la création de projets

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Prescription Supprimer France Supprimer Valider Valider

Rehau vient de lancer Impact, un ensemble d’outils conçus pour aider à la construction de projets, à destination des architectes et bureaux d’études. Il repose sur une page web dédiée, un livre blanc, une gamme de solutions design, la commande d’échantillons…

Les nouveaux outils Impact de Rehau se veulent des solutions « pour permettre aux prescripteurs de faire des choix en faveur d’un futur connecté et respectueux de l’environnement », indique la marque dans son communiqué. Ils comportent notamment une nouvelle page web entièrement dédiée aux besoins des architectes, conçue comme un espace d’échange et de travail où les professionnels pourront y retrouver l’ensemble des contenus Impact mis à disposition. Cette page se place en complément du portail Rehau-Impact, un espace privilégié sur le portail client Rehau disponible pour faciliter le quotidien des prescripteurs et leur offrir un accès aux documentations techniques, gammes de produits, actualité de la marque…

Impact comprend également le livre blanc intitulé « L’habitat durable et vertueux : quelles solutions pour un impact correct ? ». Il aborde le recyclage, l’économie circulaire, la production locale ou encore la performance énergétique, à travers des exemples concrets et des analyses pointues, pour concevoir un logement durable. Une newletter vient compléter les besoins en information en proposant, chaque trimestre, des actualités et événements liés à la marque.

Des outils en prise directe avec les besoins

Impact renferme aussi une Box "prescription" dans laquelle les prescripteurs retrouveront une présentation de l'offre design et couleurs de Rehau avec des échantillons de textures, nuancier de coloris et des brochures et visuels d’ambiances. Elle permet par exemple de s’imprégner de la gamme Kaleido Color, une gamme de plus de 200 coloris et 400 combinaisons pour créer des fenêtres, portes, portes fenêtres et volets roulants sur mesure qui s’adaptent à tous les styles.

Avec sa démarche Impact, Rehau souhaite « vous accompagner à faire la différence par des solutions performantes, esthétiques et durables, indique Bruno Bednarczyk, Directeur de la Division Fenêtre France. C’est aussi vous doter d’outils en prise directe avec les besoins du marché pour prendre aujourd’hui les décisions éclairées qui influenceront demain ».