Rehau Pro, un programme de fidélité pour les plombiers-chauffagistes

Le spécialiste des solutions à base de polymère dévoile Rehau Pro, son premier programme dédié aux installateurs des secteurs chauffage et plomberie.

Le club Rehau Pro, destiné à récompenser la fidélité des clients, fonctionne de manière classique : chaque achat de produit éligible permet de cumuler des points, échangeables ensuite contre des cadeaux. Selon le nombre de points acquis, l’installateur membre pourra gagner des séjours en France ou à l’étranger, de l’électroménager, des produits hi-fi et high-tech, de l’outillage ou des produits Rehau.

Pour participer au programme, il suffit de s’inscrire sur le site www.club-rehaupro.fr (ouverture en janvier 2022) puis d’enregistrer régulièrement ses achats. Rehau Pro est accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, avec la possibilité de scanner ou de prendre en photo les justificatifs. Les points sont utilisables dès l’acquisition ou cumulables et valables pendant deux ans.

En complément des points acquis, le montant des achats permet d’évoluer selon 3 paliers, donnant accès à des services, soirées ou formations : Ambassadeur (0 à 3 000 €), Confirmé (3001 € à 8000 €) et Expert (8001 € et plus). En plus du programme de fidélité, la plateforme Rehau Pro hébergera les vidéos de présentation et tutoriels produits.