Rehau présente son nouveau plafond chauffant-rafraîchissant, Rautop

Le spécialiste des solutions polymères pour le bâtiment lance un nouveau système de plafond rayonnant invisible, économe en énergie et facile à installer.

Composé de plaques PSE prêtes à l’emploi et d’un tube en PER blanc, Rautherm Silence, le système de plafond chauffant réversible Rautop peut être installé facilement en rénovation ou dans le neuf. Il se pose directement sur l’ossature primaire d’un faux plafond sans besoin de calepinage. Silencieux et invisible, il ne nécessite aucun entretien et n’empêche pas la pose de luminaires encastrés.

Rautop fonctionne sur le même principe qu’un plancher chauffant-rafraîchissant : de l’eau chauffée à basse température circule dans le réseau de tubes. Une fois refroidie, elle retourne vers le générateur de chaleur, est de nouveau chauffée pour reprendre son cycle, ou inversement en cas de rafraîchissement.



Confort et économies d’énergie



Si « le plancher reste plus efficace théoriquement pour le chauffage, car la chaleur monte, il n’est jamais efficace à 100 % du fait des meubles ou tapis qui peuvent bloquer le rayonnement. Le plafond améliore la diffusion et permet surtout, en mode rafraîchissement, d’absorber le double de chaleur par rapport à un système au sol » souligne Laurent Conrard, directeur technique installations sanitaires et chauffage de Rehau.

Le rafraîchissement, qui réduit de quelques degrés la température des pièces, est un fort atout du système rayonnant Rautop. Économe en énergie par son fonctionnement basse température, sans mouvement d’air – donc sans déplacement de poussière – et sans installation disgracieuse ou bruyante, il est une bonne alternative aux climatiseurs.

Rautop est aussi compatible avec la régulation thermostatique pièce par pièce connectée Nea Smart 2.0 de Rehau, qui ajuste la température selon les habitudes des occupants. Equipée de fonctions intelligentes, comme la détection d’ouverture de fenêtre, Nea Smart 2.0 gère la mise en route ou l’arrêt du système et est contrôlable à distance.



Installation simple et rapide



Le système Rautop a été pensé pour faciliter le quotidien des plaquistes et des poseurs : il peut se poser sur une ossature métallique existante et tous les éléments sont clipsables et amovibles sans outillage particulier. Les dalles PSE, préformées, prêtes à l’emploi et facilement adaptables, sont déjà équipées de diffuseurs métalliques. Ceux-ci sont amovibles pour s’adapter aux plaques, elles-mêmes recoupables. La pose du tube Rautherm Silence se fait par simple clipsage sur les dalles en place. Une fois l’installation terminée, les plaques de plâtre peuvent être recouvertes d’un revêtement ou de peinture.