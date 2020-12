Rehau lance un plancher chauffant-rafraîchissant de très faible épaisseur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Plancher chauffant Supprimer Chauffage Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Artisan plancher Supprimer Rehau Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des solutions polymères présente Rautherm Speed Renova, un plancher chauffant-rafraîchissant à faible hauteur de réservation, spécialement dédié aux projets de rénovation.

La hauteur de réservation disponible et la contrainte de poids ne sont plus des obstacles pour la pose d’un plancher chauffant-rafraîchissant. Avec seulement 24 mm d’épaisseur chape incluse, le système Rautherm Speed Renova de Rehau se pose directement sur le sol existant, s’il est dur et en bon état, de type carrelage ou béton brut. Il n’est cependant pas approprié aux planchers bois. Trois éléments le composent : la plaque Rautherm Speed Renova, le tube Rautherm Speed 12 mm (avec bande auto-agrippante) et la chape Thermio+ SA R+R (d'Anhydritec).



Une chape de faible épaisseur et forte conductivité



Le système est particulièrement adapté aux sols déjà isolés ou pouvant recevoir une isolation en sous-face. La plaque, perforée, présente un revêtement autocollant en face inférieure et une surface auto-agrippante en face supérieure pour la bonne accroche du tube. Grâce aux perforations de la plaque, la chape fluide anhydrite Thermio+ SA R+R adhère directement au support d’origine. De très faible épaisseur, seulement 10 mm au-dessus du tube, et à forte conductivité thermique (2,2 W/m.K), elle procure au système une haute réactivité.



Une régulation connectée pour des économies d’énergie



Le plancher chauffant-rafraîchissant est compatible avec la régulation thermostatique connectée Nea Smart 2.0 de Rehau, qui permet de gérer la température pièce par pièce. À haute performance en terme de variation temporelle (CA certifiée EU.BAC de 0.3K), la régulation peut offrir un gain de 10 % de consommation d’énergie primaire soit jusqu’à 25 % d’économie sur la facture de chauffage.