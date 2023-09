Réhabilitation des ouvrages d’art par chemisage

Étude de cas – Réhabilitation de 3 Ouvrages hydrauliques pour le compte du Conseil départemental de Côte d’Or (21)

Le chemisage ou tubage progressif est une technique permettant de consolider des ouvrages anciens tout en maintenant leur exploitation (continuité de service). Entièrement structurante, rapide et pérenne, cette solution de confortement offre une alternative incontournable permettant la conservation du patrimoine existant, ou dans le cas d’ouvrages qui nécessitent des allongements ou l’application de charges supérieures à l’état initial, tout en respectant les normes de durabilité et environnementales les plus strictes.

Assemblée anneau après anneau devant l’une des extrémités du passage inférieur ou de l’ouvrage hydraulique à réhabiliter, la nouvelle structure est tirée sur des rails au moyen d’engins ou de vérins.

Pour cela, une plateforme d’assemblage doit être réalisée, mais sa longueur peut être limitée si la structure est directement assemblée en sous-œuvre de l’ouvrage existant.

Une fois tubé, le vide annulaire entre les deux structures est comblé au moyen d’une injection par passes d’un coulis de béton aux propriétés anti-retrait. À noter que l’ouvrage inséré est structurel et n’agit pas comme coffrage perdu.

La capacité d’ajustement des plaques d’acier au plus près de la structure existante facilite l’intégration paysagère. Le patrimoine existant est conservé et renforcé, laissant aux utilisateurs un paysage familier.

Un traitement des extrémités de l’ouvrage peut être réalisé, indépendamment de la pente des sifflets.

Extrémités biseautées :

Extrémités droites :

STRUCTURES BOULONNÉES AVEC OU SANS RADIER ET STRUCTURES MONOBLOCS

CHAMPS D’APPLICATION

Les ouvrages ViaCon se déclinent en profils ouverts, de type arche, ou en profils fermés, type buse. Ces derniers peuvent, en fonction de leurs dimensions, être le résultat d’un assemblage par boulonnage ou arriver sur site prêts à poser car monoblocs.

Le millier de références proposé au catalogue peut convenir pour un tubage progressif, ce qui rend possible la réhabilitation de la plupart des structures existantes. À cela s’ajoute aussi la possibilité de créer des profils sur-mesure, de manière à répondre aux exigences les plus contraignantes.

RAPIDITÉ D’EXÉCUTION

Production : 5 à 8 semaines : délai moyen de production d’un ouvrage ViaCon, incluant la fourniture de la matière première, le processus de fabrication et la livraison sur chantier.

Les plaques sont colisées en fardeaux de 3 à 4 T limitant ainsi le nombre de transports routiers nécessaires. Cela réduit les coûts et les émissions de CO2.

ASSEMBLAGE SUR UN SITE

1 semaine à 2 semaines : délai moyen pour des ouvrages de 10 à 30 m de longueur.

Chaque plaque est marquée pour faciliter un montage rapide et précis. Leurs dimensions et leurs poids relativement faibles permettent l'utilisation d'engins mécaniques légers (chariots télescopiques) pour la manutention, le serrage est réalisé à l'aide de clés à chocs électriques ou pneumatiques.

La construction d’ouvrages préfabriqués en acier limite les déchets sur le chantier : pas de surabondance de matériaux, pas de plastiques ni d'emballages ou de produits nocifs. Seules quelques palettes en bois sont utilisées pendant le transport et peuvent être réutilisées ou revalorisées.

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

La technique du tubage progressif permet de conserver le patrimoine existant. Au moyen d’une réduction de la section utile de l’ouvrage présentant des pathologies, on évite sa démolition. La continuité de service est assurée, la gêne à l’usager est fortement diminuée.

Inscrire un ouvrage en acier ondulé entièrement structurant, c’est repartir sur une durée de vie de 100 ans en minimisant les coûts de maintenance. Pas de rejointoiement, d’étanchéité en sous-face, de ragréage ou de reprises de maçonneries à intervalles réguliers.

Le bilan carbone de l’opération est amélioré grâce à l’utilisation de l’acier qui permet de prolonger la durée de vie de l’ouvrage de 100 ans par rapport à une solution de démolition et reconstruction.

LE GROUPE VIACON

Le groupe ViaCon, créé en Suède en 1986, compte près de 800 collaborateurs répartis dans plusieurs filiales à travers toute l’Europe. Son chiffre d'affaires annuel atteint 200 millions d'euros, dont 10 % en France depuis son siège social basé à Neuville-sur-Saône dans le Rhône.

Depuis 2019, ViaCon s’est développé en Europe de l'Ouest, grâce à l'acquisition de plusieurs sociétés leader dans le domaine des structures métalliques enterrées, notamment TUBOSIDER en 2019, HAMCO en 2021, Tubosider UK en 2022 et, plus récemment, l’entreprise BCT aux Pays-Bas.

