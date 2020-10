Regroupement des casernes de pompiers d’Entraigues-sur-la-Sorgue et d’Althen-des-Paluds

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un nouveau centre d’incendie et de secours verra le jour en 2021 à Entraigues-sur-la-Sorgue.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Vaucluse prévoit de regrouper les casernes de pompiers d’Entraigues-sur-la-Sorgue et d’Althen-des-Paluds. La division infrastructures et travaux du SDIS du Vaucluse engage ainsi la construction d’un nouveau centre de secours à Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

La maîtrise d’œuvre du projet est confiée au cabinet d'architecture Cervellini à Rognac (Bouches-du-Rhône), accompagné de la société AD2I (2,197 M€ de CA en 2018) à Aix-en-Provence et du bureau d'études techniques Poly-Structures de Marseille (Bouches-du-Rhône). Le début du chantier est programmé au dernier trimestre 2020 pour une livraison en automne 2021. Le coût total de l’opération s’élève à 1,270 M€, financé par SDIS à hauteur de plus d’1 M€. Il est également soutenu par les deux communes : 200 k€ de la part d’Entraigues sur la Sorgue et 65 k€ d’Althen des Paluds.

À noter que le nouveau centre de secours sera bâti sur un terrain de 3 500 m2 cédé par la commune d’Entraigues. La caserne se divisera en deux parties : une remise pour véhicules de 300 m2 et un espace administratif de 250 m2 composé de bureaux, de salles de réunion et d'un foyer.