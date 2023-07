Réglementer les locations meublées de courte durée ou allier des objectifs contradictoires

Si louer un appartement meublé pour une courte période n'est pas une faculté nouvelle, la facilité avec laquelle elle est possible peut sembler révolutionnaire. Ce changement des pratiques a conduit à la multiplication des offres de location et, avec elle, celle des nuisances. Le législateur est saisi de plusieurs réformes. Focus sur celles-ci à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.