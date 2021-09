Région Sud : un milliard d’euros alloué à la construction de lycées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bâtiment Supprimer Var Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

Un milliard d’euros a été destiné à la rénovation des lycées et à la construction de nouveaux établissements dans la région Sud.

Dans la région Sud, le plan d’un milliard d’euros de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les lycées prévoit la modernisation et la construction d’établissements dans les six prochaines années.

Les opérations consistent à intégrer des énergies renouvelables, à raccorder l’ensemble des lycées à la fibre optique, et à les équiper d’alarmes « attentions-intrusions » et de dispositifs de vidéoprotection. Notons que la Région a déjà déboursé 40 M€ afin d’établir ce plan de sécurité pour les lycées publics et privés.

Par ailleurs, la construction de cinq nouveaux lycées a été prévue dans la région Sud. Le département du Var, en particulier, sera pourvu de deux établissements. L’un sera installé dans la commune du Luc et l’autre dans le centre du département. Ces constructions répondent à un besoin généré par la hausse constante du nombre d’élèves. Le futur lycée du Luc devrait pouvoir accueillir 1 000 élèves à la rentrée 2026.