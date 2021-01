"Un regain d’optimisme commence à poindre", Bruno Cavagné, président de la FNTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Plan de relance Supprimer Bruno Cavagné Supprimer Travaux publics Supprimer Entreprises Supprimer Collectivités locales Supprimer Valider Valider

Le secteur entend recruter 50 000 personnes dans les deux ans à venir. Une ambition qui suppose la montée en puissance du plan de relance, des appels d’offres des collectivités et de la vaccination. Entretien avec le président de la FNTP, Bruno Cavagné.

Les travaux publics viennent de s’engager, au travers d’une charte, à recruter 50 000 personnes dans les deux ans. Faut-il en déduire que le secteur dispose désormais d’une meilleure visibilité sur l’avenir ?

Ces engagements sont dans la continuité de ceux que nous avions déjà pris et sur lesquels nous travaillons encore régulièrement avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne. En termes d’apprentissage, de formation, d’embauche, nous sommes capables de les tenir, voire de les amplifier, si les choses s'accélèrent et que tout le monde joue le jeu.

Qu’est ce qui conditionne encore l’atteinte de ces objectifs ?

Nous avons tous envie que les choses repartent. Or, ce sera possible si le plan de relance, l’émission d’appels d’offres par les collectivités locales et la vaccination montent en puissance. Ce dernier facteur ne doit pas être négligé car une contamination ou des cas contacts sur un chantier entraînent inévitablement son ralentissement, voire son arrêt temporaire.



« Je suis convaincu que, si l’on autorise les entreprises à participer à la vaccination, elles ne se feront pas prier. »

Pensez-vous que les entreprises puissent tenir un rôle dans la vaccination, dont le rythme de mise en œuvre fait aujourd’hui débat ?

Sur ce sujet, tout ce qui peut être fait doit l’être. Je ne saurai dire s’il faut s’appuyer sur les capacités logistiques de l’armée ou sur autre chose. Par contre, je suis convaincu que si l’on autorise les entreprises à participer à la vaccination, elles ne se feront pas prier. Plus nous aurons de personnels vaccinés, plus nous éloignerons le risque de ralentissement de nos activités. Au sein même de la FNTP, nous avons déjà su organiser la vaccination des équipes contre la grippe et la réalisation de test PCR, il n’y a pas de raisons pour que nous ne puissions pas en faire autant avec le vaccin contre le Covid-19.

[...]