Réforme du CCH : «L’innovation trouve toujours des solutions pour s’épanouir dans le cadre réglementaire», Emilie Dorion, cheffe de projet, DHUP

Depuis le 1er juillet, le dispositif Essoc 2 est entré en vigueur, faisant basculer le secteur de la construction d’une logique de moyens vers une logique de résultat, avec notamment la « solution d’effet équivalent ». Emilie Dorion, cheffe de projet prévention de la sinistralité et qualité de la construction, au sein de la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, revient sur les grandes étapes de cette mue du Code de la construction et de l’habitation, et sur ses perspectives.