Réforme de la taxe d'aménagement : pas d'impact sur le budget des communes, rassure Bercy

Le changement de date d'exigibilité de la taxe d'aménagement ne devrait pas diminuer les recettes des collectivités ni compliquer le recouvrement, estime le ministère de l'Economie, interrogé par un parlementaire.

Un sénateur, Laurent Burgoa (Gard, LR), s'inquiète des difficultés de recouvrement de la taxe d'aménagement et de ses conséquences sur le budget communal à la suite de la réforme applicable depuis le début du mois. Il indique que cette taxe, jusqu'alors "relevée à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme par la commune, sera désormais exigée à la date d'achèvement des travaux".

Or comme "les déclarations de conformité ne sont pas toujours effectuées par les propriétaires" et que "les services fiscaux départementaux [...] ne seront pas en mesure de vérifier l'ensemble des recouvrements", il estime que "cela aura pour conséquence d'entraîner une perte de recettes pour les collectivités." Aussi souhaiterait-il que le gouvernement revienne à la situation antérieure.

Unifier les déclarations fiscales

"Il n'est pas envisagé de revenir sur cette réforme", répond Bercy dans une réponse écrite du 15 septembre. Le ministère de l'Economie rappelle qu'elle s'applique aux autorisations d'urbanisme dont la demande est déposée depuis le 1er septembre 2022. Son objectif : unifier les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme.

Ainsi l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 reporte "la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations" afin que la déclaration de cette dernière s'effectue "dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers", soit "dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux". La date d'achèvement des travaux retenue pour l'exigibilité de la taxe ne reposera donc pas sur la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux prévue par le droit de l'urbanisme, mais sur les obligations fiscales existantes.

Une taxe perçue plus rapidement

Pour répondre au sénateur, l'exécutif affirme que cette réforme "n'induira aucune charge supplémentaire pour les collectivités, ni ne fera peser de risque de perte de l'assiette fiscale", car sa vérification "sera effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables s'agissant des taxes foncières".

Par ailleurs, études statistiques à l'appui, il confirme" l'absence d'impact du décalage de l'exigibilité sur la trésorerie des collectivités locales" et rapporte que 75% des montants des taxes d'urbanisme "seraient recouvrés plus rapidement dans le [nouveau] système". Cela s'explique par l'achèvement des projets de faible ampleur majoritairement en moins de 24 mois, soit "avant l'émission du second titre de perception du système actuel" et "une ré-ingénierie et une optimisation des modalités de liquidation des taxes [...] qui s'accompagnent d'une dématérialisation du processus déclaratif, [de] la création d'un référentiel des délibérations des collectivités locales et [de] l'automatisation du calcul des taxes d'urbanisme".

Des acomptes pour les très grands projets

L'inquiétude pourrait porter davantage sur le cas des très grands projets, dont la construction s'étale sur plusieurs années : "près de 3 % des titres seraient émis avec un décalage supérieur à 12 mois en comparaison avec le système antérieur".

Mais cela a été anticipé par l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des Finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, rassure l'exécutif. Pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes de 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont instaurés permettant de neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe. Ces acomptes sont dus respectivement à 9 et 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme.



QE n°01197, réponse à Laurent Burgoa (Gard - LR), JO Sénat du 15 septembre 2022