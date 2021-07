Réforme de la santé au travail : ce qui va changer pour le BTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Prévention Supprimer Formation BTP Supprimer Droit social Supprimer Santé-sécurité BTP Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Le Sénat a adopté, le 6 juillet, la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Parmi les principales nouveautés intéressant le secteur : un rôle renforcé pour le document unique d’évaluation des risques professionnels, la création d’un passeport prévention pour les salariés, et des mesures pour prévenir la désinsertion professionnelle.

« Pas un grand pas pour l’humanité, mais tout de même un petit pas pour la prévention», juge Michel Ledoux, avocat au cabinet Ledoux et associés, au sujet de la proposition de loi sur la santé au travail, votée le 6 juillet par le Sénat.

Pour mémoire, le texte, adopté par l’Assemblée nationale en février dernier, met en musique l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 sur le sujet.

L’impulsion venait à l’origine du rapport dit « Lecocq » sur la santé au travail. « Un document qui préconisait un big bang pour le système de prévention », évoque maître Ledoux. Et à cet effet, notamment, la création d’une structure nationale unique qui aurait absorbé divers organismes tels que l’OPPBTP et les Carsat.

« Cette fusion a été abandonnée par les partenaires sociaux qui ont relevé, non sans pertinence, que les démarches en santé et sécurité initiées par les branches professionnelles sont précisément les plus efficientes, souligne Michel Ledoux. Les actions de l’OPPBTP, comme celles de la mutualité sociale agricole (MSA), en offrent une illustration implacable. »



Archiver toutes les versions du document unique

Si la proposition de loi n’est donc, aux yeux de l’avocat, « pas révolutionnaire », elle a le mérite à ses yeux de mettre l’accent sur la prévention primaire, qui consiste à traiter le risque à la source. « La principale avancée concerne le document unique d'évaluation des risques professionnels, dont l’importance se voit considérablement renforcée. »

Alors que celui-ci pouvait auparavant être effacé d’une année sur l’autre à l’occasion de sa mise à jour, l’employeur devra en conserver les versions antérieures, « et ainsi désormais archiver ses différentes versions pendant au moins 40 ans ».

