Réfection de la piste cyclable longeant le Canal-de-Chambly, lieu historique national

La piste qui longe le Canal-de-Chambly fera bientôt l’objet de travaux d’amélioration pour assurer la sécurité des usagers. La livraison du chantier est prévue pour décembre 2021.

Des travaux de réfection de la piste cyclable longeant le Canal-de-Chambly (Oise) seront lancés prochainement. Ils entrent dans le cadre de l’optimisation de la sécurité des usagers et de la pérennité de cette piste. Les opérations se dérouleront par secteur. Elles entraîneront, de ce fait, la fermeture de certains tronçons par intervalle, d’avril à juin, puis d’octobre à décembre. Des déviations ont été planifiées par le chemin du Canal et le réseau municipal.

Les travaux qui seront effectués comprennent la mise aux normes de garde-corps et de la signalisation sur la piste. Ils prévoient également le réaménagement des points de contact et des aires de repos, ainsi que des interventions sur le revêtement de surface. À noter que les travaux seront dirigés par Parcs Canada, une agence gouvernementale chargée de gérer les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines.